Менее 11 км осталось до полного окружения Суджи бойцами ВС РФ

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Менее 11 километров осталось до полного окружения Суджи российскими бойцами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что за последние несколько дней ВС РФ зачистили или освободили пять населённых пунктов в Курской области: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. В данный момент продолжаются бои в селе Малая Локня, деревнях Старая и Новая Сорочина и около населённых пунктов Гуево и Махновка.
Сейчас главной задачей российских военных является взятие под контроль единственной в оккупированном районе асфальтированной дороги между Юнаковкой и Суджей.
Ранее бойцы из 810-й бригады морской пехоты заявляли, что уже сейчас передвижение боевиков ВСУ на данном участке фронта сильно осложнено. Также у украинских войск нет возможности своевременно производить ротацию, пополнять запасы боеприпасов, топлива и продовольствия, а также вывозить раненых.
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Сейчас главной задачей российских военных является взятие под контроль единственной в оккупированном районе асфальтированной дороги между Юнаковкой и Суджей.
Ранее бойцы из 810-й бригады морской пехоты заявляли, что уже сейчас передвижение боевиков ВСУ на данном участке фронта сильно осложнено. Также у украинских войск нет возможности своевременно производить ротацию, пополнять запасы боеприпасов, топлива и продовольствия, а также вывозить раненых.
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Анастасия Чинкова