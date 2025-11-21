В парках Ступина 1 декабря проведут развлекательную программу

21 ноября 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Развлекательная программа в честь начала зимнего сезона состоится в парках городского округа Ступино 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Глава округа Сергей Мужальских отметил, что гостей парков ждут игры, встречи со сказочными героями, памятные снимки в фотозонах и зажжение праздничной иллюминации. Кроме того, в парке культуры и отдыха имени Николая Островского откроется бесплатный каток с искусственным льдом.





«При катке будет работать прокат на 250 пар коньков, тёплые раздевалки и зона фудкорта», — сказал Мужальских.