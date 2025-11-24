Достижения.рф

Торжественное мероприятие к юбилею ФНС прошло в ступинском Дворце культуры

Фото: администрация г.о. Ступино

22 ноября во Дворце культуры Ступино прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею налоговой службы. Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил сотрудников с профессиональным праздником.



Он отметил, что работа налоговиков играет важную роль в пополнении казны и обеспечении стабильного финансирования бюджетов всех уровней.

«У нас есть возможность строить и ремонтировать школы, уделять внимание спортивным объектам и решать социально значимые вопросы. Ваша работа позволяет нам видеть положительные результаты», — сказал чиновник.

Награды вручили лучшим работникам и ветеранам ФНС. Праздничную программу украсили выступления артистов и творческих коллективов Дворца культуры и Ступинской филармонии.
Никита Кротов

