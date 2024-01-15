Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта

В Центральном доме российской армии в Москве состоялась торжественная церемония вручения денежных сертификатов четырем десантникам за успешное подбитие танков Leopard 2 и Challenger, производства стран НАТО, на запорожском направлении в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.