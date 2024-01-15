Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka
Польские заводы, производящие оружие и боеприпасы, постоянно наращивают объёмы производства. Конечно, это происходит на фоне поставок вооружений Украине.
Издание Rzeczpospolita сообщает, например, о компании Nitro-Chem в Быдгощи, производящей тротил. По словам директора предприятия, он перешли на работу в три смены и изготавливают взрывчатое вещество в три смены. Завод Lucznik из Радома собирается нарастить производство автоматов до 100 тысяч в год. Подобная динамика наблюдается и у других предприятий военно-промышленного комплекса, пишут авторы публикации.
Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, производящий артиллерийские орудия, станет выпускать также БТР и БМП. Руководство предприятия намерено увеличить выпуск продукции вдвое.
Как отмечается в материале, текущий бум в оборонно-промышленном секторе экономики Польши спровоцирован резким ростом спроса на рынке, который, безусловно, вызван конфликтом на Украине.
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Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, производящий артиллерийские орудия, станет выпускать также БТР и БМП. Руководство предприятия намерено увеличить выпуск продукции вдвое.
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Александр Бойцов