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Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта

15 января 2024, 12:53
Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Польские заводы, производящие оружие и боеприпасы, постоянно наращивают объёмы производства. Конечно, это происходит на фоне поставок вооружений Украине.
Издание Rzeczpospolita сообщает, например, о компании Nitro-Chem в Быдгощи, производящей тротил. По словам директора предприятия, он перешли на работу в три смены и изготавливают взрывчатое вещество в три смены. Завод Lucznik из Радома собирается нарастить производство автоматов до 100 тысяч в год. Подобная динамика наблюдается и у других предприятий военно-промышленного комплекса, пишут авторы публикации.

Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, производящий артиллерийские орудия, станет выпускать также БТР и БМП. Руководство предприятия намерено увеличить выпуск продукции вдвое.


Как отмечается в материале, текущий бум в оборонно-промышленном секторе экономики Польши спровоцирован резким ростом спроса на рынке, который, безусловно, вызван конфликтом на Украине.

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Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах
15 января 2024, 12:32

Фото: сайт Кремля

В Кремле не располагают информацией о том, что какие-либо российские самолёты были сбиты украинскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее киевские заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сумели сбить самолёты А-50 и Ил-22 Вооружённых сил Российской Федерации, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Комментируя это утверждение, представитель Кремля отметил, что такая информация, правдивая или ложная, всё-таки относится к проведению специальной военной операции. Поэтому по вопросам, касающимся СВО, лучше обращаться в министерство обороны РФ, порекомендовал Песков.

Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.

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Главного уральского десантника Тетерина признали негодным для СВО
15 января 2024, 11:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина признали негодным для спецоперации на Украине, об этом сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин в интервью для URA.RU.
«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», - прокомментировал ситуацию Бушухин.

Тетерин нёс службу в составе штурмовой группы, получил ранение на полях специальной военной операции и вернулся в Екатеринбург в декабре 2023 года. Тогда он только подтвердил факт своего ранения, а подробности сообщать отказался, сославшись на запрет командования.

При этом, в 2021 году в отношении военного было возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, Тетерин передал сотрудники ФНС около 13 миллионов рублей. Сперва десантник был помещён в СИЗО, затем переведён под домашней арест, а в 2022 году он отправился на СВО.

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#сво
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МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт ВСУ под Купянском
15 января 2024, 11:11

Фото: istockphoto/bpawesome

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.
По сообщению пресс-службы министерства обороны, КП был тщательно укрыт и замаскирован, но разведка с помощью дронов уже несколько дней отрабатывала его, поэтому координаты были довольно точно известны российским ракетчикам. По данным с переднего края, в результате удара «Искандера» цель была уничтожена.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от передней линии, однако благодаря своей огневой мощи способны наносить значительный урон противнику. Ракетные комплексы этой системы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Представители Минобороны подчёркивают, что «Искандер» не имеет аналогов во всём мире.

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#минобороны
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#ракета
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В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью
Минобороны РФ: над Курской областью уничтожили три ракеты ТРК «Точка-У»
15 января 2024, 10:05

Фото: istock / Alexyz3d

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три ракеты Вооруженный сил Украины «Точка-У» над Курской областью. Об этом информирует Министерство обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У», — сообщает ведомства.
Губернатор Курска Роман Старовойт уточнил, что, ракеты уничтожили над Фатежским районом.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате попытки террористической киевского режима атаки не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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На Украине скончался самый опытный пилот ВСУ Павлович
15 января 2024, 09:30

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Отставной пилот Вооружённых сил Украины генерал Станислав Павлович, которого называли самым опытным украинским пилотом, скончался, об этом сообщили представители воздушного командования «Запад».
«Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — цитирует украинское командование издание «Военное обозрение».

Точно известно, что Павловича похоронили в городе Львов, а вот данные о причинах его смерти разнятся.

По одной из версий, пилот погиб в результате ракетного удара по одному из военных аэродромов Украины. По другой, Павлович разбился во время тренировки одного из новых пилотов Вооружённых сил Украины на военном самолёте.

В то же время, известно о похоронах ещё двух неназванных украинских пилотов.

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#пилот
#всу
#смерть
#украина
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Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров
15 января 2024, 06:50

Фото: iStock/Denniro

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ с рекордного расстояния в 7800 метров, при помощи новых прицелов на противотанковом ракетном комплексе «Корнет», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри», — прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Также сообщается, что позже была уничтожена и вторая боевая машина пехоты. Её поразили артиллеристы ВДВ.

Российский военный, принимавший участие в этой операции, рассказал, что цель была уничтожена с подобного расстояния благодаря поставленным тепловизорам. По его словам, противотанковый комплекс «Корнет» — лучшая техника в своей отрасли.

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#ракеты
#всу
#вс рф
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Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Су-25 ВКС России нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
15 января 2024, 05:32

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Штурмовые самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России осуществили атаку на подразделения ВСУ в районе донецкого направления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экипажи штурмовой авиации, используя неуправляемые авиационные ракеты, атаковали опорные пункты, бронетехнику и военнослужащих противника в районе проведения специальной военной операции на донецком направлении. По отчетам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены.

Летчик Су-25 по имени «Джимми» отметил, что ПАНы выразили удовлетворение, подчеркнув точность попадания всех снарядов в цели. После завершения атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

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#всу
#ракеты
#солдат
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Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь
15 января 2024, 05:32

Фото: iStock/zabelin

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклоняющиеся от призыва в ВС Украины не имеют права на полноценную жизнь.
Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу «Мы — Украина».

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — цитирует канал слова Кима.

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#украина
#интервью
#мобилизация
#всу
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Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Бойцы ВДВ получили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства
15 января 2024, 04:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Центральном доме российской армии в Москве состоялась торжественная церемония вручения денежных сертификатов четырем десантникам за успешное подбитие танков Leopard 2 и Challenger, производства стран НАТО, на запорожском направлении в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Четыре военнослужащих Воздушно-десантных войск получили сертификаты номиналом 500 тысяч рублей каждый в рамках церемонии, которую поддержали представители уральского бизнес-сообщества. Эти предприниматели выразили поддержку российским военным, участвующим в специальной военной операции.

Представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко подчеркнул, что эти десантники своим героизмом и самоотверженными действиями продемонстрировали превосходство российского вооружения над техникой иностранного производства.

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