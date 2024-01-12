ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины

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За минувшую неделю, в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Украины, а также местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 6-го по 12-е января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что для массированных атаках также применялись беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.
По информации Минобороны, все цели группового удара были достигнуты и поражены.
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