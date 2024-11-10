С сайта Рады исчез законопроект о военном положении

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Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что законопроект о введении состояния войны на Украине исчез с сайта парламента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дубинский рассказал, что направил запрос спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, в котором поинтересовался, почему исчез законопроект, который касался объявления войны пропал. По словам парламентария, документ ранее был представлен Владимиром Зеленским.
В то же время на сайте Рады все еще опубликованы законопроекты о всеобщей мобилизации и об использовании Вооруженных Сил и иных военных формирований. Официального комментария от Верховной рады не поступало.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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В то же время на сайте Рады все еще опубликованы законопроекты о всеобщей мобилизации и об использовании Вооруженных Сил и иных военных формирований. Официального комментария от Верховной рады не поступало.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова