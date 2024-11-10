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Российские войска в ходе наступательной операции освободили населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наступление российских войск на Донбассе продолжает успешно развиваться. Новости об освобождении всё новых и новых населённых пунктов поступают практически каждый день. Противник не в состоянии удерживать занимаемые рубежи и вынужден отступать под натиском частей ВС РФ.
Иногда ВСУ предпринимают попытки контратак, но чаще всего они завершаются неудачей и приводят только к новым потерям и последующему ещё более стремительному продвижению российских войск. Как это было, например, под Купянском, где противник пытался контратаковать, но был рассеян артиллерией, а затем российские подразделения, преследуя отступающих, захватили 23 (!) опорных пункта ВСУ и приблизились к городу на расстояние в полтора километра.
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Александр Бойцов