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Расчет БПЛА гвардейского соединения ВС РФ уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным «Вохан».
Отмечается, что умелые и слаженные действия воздушного разведчика и ударного БПЛА позволили ликвидировать группу противника. По словам «Вохана», ВСУ пытались уйти, однако российские бойцы их не выпустили.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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