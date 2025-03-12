Флаг ВС РФ в центре Суджи, зачистка Курской области от ВСУ, прогресс под Угледаром: последние новости СВО

Российские вооружённые силы продолжают активно продвигаться в приграничных районах Курской области, сосредоточив усилия на освобождении города Суджа, который стал важным оборонительным узлом для Вооружённых сил Украины. О последних событиях на других участках фронта расскажет «Радио 1».