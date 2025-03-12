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Российские вооружённые силы продолжают активно продвигаться в приграничных районах Курской области, сосредоточив усилия на освобождении города Суджа, который стал важным оборонительным узлом для Вооружённых сил Украины. О последних событиях на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская областьЗа последние сутки российские войска достигли значительных успехов на Курском направлении. Министерство обороны России официально подтвердило освобождение 12 населённых пунктов в приграничной зоне, общей площадью около 100 квадратных километров. В этот список вошли такие населённые пункты, как Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Агроном и Косица. Эти территории стали важной базой для дальнейшего продвижения к Судже. По информации ряда телеграм-каналов, в центре населенного пункта установлен российский флаг.
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На востоке региона российские подразделения установили контроль над посёлком Мирный, а южнее — над Махновкой, слободой Замостье и хутором Дмитрюков. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что в Замостье, освобождённом благодаря действиям 2-й десантно-штурмовой бригады, уже был поднят российский флаг над Преображенской церковью. К вечеру 11 марта под контроль российских вооружённых сил также перешли Княжьи посёлки, расположенные южнее Казачьей Локни.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российская разведка обнаружила сосредоточение сил противника, после чего была проведена атака по позициям ВСУ с использованием фугасной авиабомбы. В результате удара был уничтожен пункт управления тяжелыми дронами типа "Баба-Яга", а также зафиксированы значительные потери противника в личном составе и технике.
Тем временем ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры: за последние сутки зарегистрировано 36 ударов по селам на левом берегу Днепра. В Новой Каховке пенсионерка получила контузию, а в Горностаевке пострадали частные дома.
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Опубликованы кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ вышли в тыл ВСУ
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении фронт остается стабильным. Вооруженные силы РФ, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают оказывать давление на позиции ВСУ в районе Пятихаток, к югу от Степового и Орехова, однако о значительных успехах пока не сообщается. Противник усилил обстрелы: под мощным огнем оказалась Каменка-Днепровская, где один из снарядов разорвался рядом с больницей. Также обстреливались Пологи, что указывает на попытки ВСУ сорвать наступательные действия российских войск.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские силы демонстрируют заметный прогресс. Подразделения закрепились в Вольном Поле и продолжают движение к центру населенного пункта. К северу от Бурлацкого российские войска выбивают противника из лесополос, а со стороны Скудного успешно наступают в направлении Веселого. Ожесточенные бои продолжаются в Днепроэнергии и к востоку от села, а западнее Константинополя ВС РФ развивают наступление, заставляя врага отступать к Богатырю.
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