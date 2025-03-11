Силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ в Подмосковье, дроны летели на Москву

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В Раменском городском округе Московской области силы ПВО Министерства обороны отразили атаку семи беспилотников ВСУ, летевших в направлении Москвы. Информацию передал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По предварительным данным, обломки сбитых дронов не вызвали разрушений или пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что над Курском и Курчатовым прогремела серия взрывов из-за массовой атаки БПЛА ВСУ. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.
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Ранее сообщалось, что над Курском и Курчатовым прогремела серия взрывов из-за массовой атаки БПЛА ВСУ. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.
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Мария Моисеева