Силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ в Подмосковье, дроны летели на Москву

Беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на Курскую область, вызвав серию взрывов в небе над Курском и Курчатовом. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.