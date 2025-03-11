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Силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ в Подмосковье, дроны летели на Москву

Собянин: Силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ в Раменском городском округе Подмосковья
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

В Раменском городском округе Московской области силы ПВО Министерства обороны отразили атаку семи беспилотников ВСУ, летевших в направлении Москвы. Информацию передал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По предварительным данным, обломки сбитых дронов не вызвали разрушений или пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что над Курском и Курчатовым прогремела серия взрывов из-за массовой атаки БПЛА ВСУ. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.

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«Тирания в упадке»: В Раде не оценили шутку Зеленского об отсутствии костюма
Депутат Рады Дмитрик заявил об упадке тирании в стране после шутки Зеленского о костюме
11 марта 2025, 01:58

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук раскритиковал шутку президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии костюма, опубликовав в своём блоге пост с подпиской про «тиранию в упадке».
Дмитрук сопроводил запись фрагментом выступления Зеленского на церемонии вручения Шевченковской премии, где тот саркастически извинился за повседневный наряд.

«Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал на записи Зеленский.
В зале сначала повисла короткая неловкая пауза, затем раздались аплодисменты.

«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал Депутат Верховной Рады, реагируя на клип.
Ранее, 28 февраля, во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, американские журналисты обратили внимание на непривычный для официальных мероприятий стиль украинского лидера.

Один из репортёров прямо спросил Зеленского, есть ли у него костюм, на что президент Украины ушел от ответа. Ранее он говорил, что сменит свой «стиль» на политических встречах после окончания конфликта между РФ и Украиной.

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Над Курском и Курчатовым прогремела серия взрывов из-за массовой атаки БПЛА ВСУ
Baza: серия взрывов прогремела над Курском и Курчатовым, отражается масштабная атака ВСУ
11 марта 2025, 01:30

Фото: iStock/Naypong

Беспилотники ВСУ совершили массовую атаку на Курскую область, вызвав серию взрывов в небе над Курском и Курчатовом. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.
Информацию о происходящем подтвердили Telegram-каналам Baza и Shot местные очевидцы.

Власти Курской области пока не предоставили официальных данных о количестве сбитых беспилотников или возможных разрушениях.



Ранее ВСУ атаковали торговый центр в Беловском районе области, где в результате удара погибли четыре человека. Атака ВСУ произошла вечером, когда посетители, включая покупателей магазина детских товаров, находились внутри здания.

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Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву для встречи с Путиным
Bloomberg: Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Москву для разговора с Путиным
11 марта 2025, 00:52

Фото: iStock/vchal

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Целью визита, по данным источников Bloomberg, является продвижение инициатив по достижению перемирия в украинском конфликте.
Это станет вторым визитом Уиткоффа в Россию в качестве представителя Трампа.

Точная дата возможного визита в российскую столицу не уточняется.

Однако в статье издания намекнули, что переговоры в Москве могут совпасть по времени с встречами украинских официальных лиц с госсекретарём США Марко Рубио. Тот, в свою очередь, отметил, что Украина будет вынуждена передать России часть территорий в рамках любого возможного мирного соглашения. Киев должен приготовиться идти на «трудные шаги».

Администрация Трампа в последние недели активизировала дипломатические усилия для деэскалации конфликта. Ранее президент неоднократно заявлял о необходимости посредничества США в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.

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#президент
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#переговоры
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Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось
Хинштейн: число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области возросло до четырех
11 марта 2025, 00:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Четыре человека погибли в результате стрельбы ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Об увеличении жертв сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Искренне скорбим вместе с родными и близкими. Это бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения», — добавил он.
Атака ВСУ произошла вечером, когда посетители, включая покупателей магазина детских товаров, находились внутри здания. Среди погибших — две женщины (1959 и 1988 г.р.), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что девять пострадавших, включая четырёх подростков 13–14 лет, доставлены в Беловскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное, а для дальнейшего лечения пациентов планируется перевезти в областную клинику.

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Захарова ответила на заявление Дании про готовность отправить войска на Украину
Захарова: Дании стоит подумать о защите Гренландии, а не об отправке войск на Украину
10 марта 2025, 23:55

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности отправить войска на Украину, поставив под сомнение обеспечение безопасности Гренландии. Кто же останется у нее «на защите»?
«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять?», — указала Захарова.
В своём Telegram-канале дипломат иронично предположила, что охрану автономии могут поручить украинским беженцам, прибывшим в Данию. 2 марта Захарова похожим образом отреагировала на слова Канады об отправке войск на Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к Америке, предлагая купить остров и угрожая санкциями. Датские и гренландские власти, как и в 2017–2021 годах, отвергли эту идею.

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