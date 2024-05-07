СБУ обвинила двух полковников УГО Украины в подготовке убийства Зеленского

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СБУ задержала двух полковников Управления госохраны по подозрению в подготовке убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что задержанные собирали секретную информацию и передавали её российским спецслужбам, которые якобы готовили покушения на Зеленского, а таке главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Уточняется, что во время обысков у задержанных обнаружили средства поражения, а также другие доказательства.
При этом в СБУ заявили, что Буданова планировалось ликвидировать до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Далее планировалось убрать все следы.
Задержанный полковник УГО якобы лично привез необходимое оружие из другого региона Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
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«В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые «сливали» секретную информацию РФ. Так, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении СБУ.
Уточняется, что во время обысков у задержанных обнаружили средства поражения, а также другие доказательства.
При этом в СБУ заявили, что Буданова планировалось ликвидировать до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Далее планировалось убрать все следы.
Задержанный полковник УГО якобы лично привез необходимое оружие из другого региона Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
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Элина Позднякова