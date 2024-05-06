На Украине задержали сотрудника Управления госохраны Гука за госизмену

Китай не причастен к созданию украинского кризиса и не является его стороной. Наоборот, всё это время Пекин работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.