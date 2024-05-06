На Украине задержали сотрудника Управления госохраны Гука за госизмену

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СБУ задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука. Он подозревается в госизмене. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе и по президенту Украины Владимиру Зеленскому, иностранным спецслужбам. Однако каким именно, не уточняется.
Кроме того, задержали еще одного сотрудника Управления госохраны Украины. Его обвиняют в пособничестве Гуку.
При этом подпольщик Сергей Лебедев считает, что таким образом Зеленский пытается вырваться из-под контроля Запада.
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Кроме того, задержали еще одного сотрудника Управления госохраны Украины. Его обвиняют в пособничестве Гуку.
При этом подпольщик Сергей Лебедев считает, что таким образом Зеленский пытается вырваться из-под контроля Запада.
«Очень интересный ход - убрать начальника конвоя, приставленного западом. В преддверии нелегитимности Гнида начал параноиться? Но для этого нужна серьезная крыша. Интересно кто?», — рассуждает Лебедев в своём Telegram-канале.
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Элина Позднякова