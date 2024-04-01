СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян

Фото: сайт Кремля
Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Главреда RT обвиняют по нескольким статьям УК Украины: о призыве к геноциду украинского населения, пропаганде военных действий и отрицании территориальной целостности государства. В ведомстве напомнили, что в марте прошлого года Симоньян якобы сообщали о подозрении в вышеуказанной деятельности.
В сообщении СБУ отмечается, что ведомство продолжает использовать комплексные меры по привлечению Симоньян к ответственности.
Напомним, 25 августа 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян, о котором рассказала в середине июля Федеральная служба безопасности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В сообщении СБУ отмечается, что ведомство продолжает использовать комплексные меры по привлечению Симоньян к ответственности.
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Екатерина Коршунова