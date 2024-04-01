Названа причина приезда Путина в Кремль поздно вечером в воскресенье

Госдепартаменту США и американским спецслужбам поставили задачу снять подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.