Названа причина приезда Путина в Кремль поздно вечером в воскресенье

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин приехал в Кремль поздно вечером в воскресенье, чтобы не создавать на дорогах пробок. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что глава государства не хочет создавать неудобств автомобилистам. Песков пояснил, что Путин поступает так, когда работает из Кремля — в дни «кремлевского графика».
Таким образом пресс-секретарь прокомментировал появившуюся накануне в социальных сетях информацию о том, что Путин приехал в Кремль около 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников.
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Таким образом пресс-секретарь прокомментировал появившуюся накануне в социальных сетях информацию о том, что Путин приехал в Кремль около 23:00 мск.
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Екатерина Коршунова