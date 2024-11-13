СБУ заявила о причастности к убийству российского военного в Севастополе

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Этим утром в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ. Он погиб. Взрыв произошёл в результате спецоперации, проведённой Службой безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник. Об этом же сообщали Би-би-си и УНИАН.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
Моряк был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. В украинских списках он числился с декабря 2023 года. Следователи назвали заказное убийство основной версией происшедшего.
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«Сегодняшний подрыв автомобиля в Севастополе — успешная операция СБУ», — приводит телеканал слова своего источника.
Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.
Моряк был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. В украинских списках он числился с декабря 2023 года. Следователи назвали заказное убийство основной версией происшедшего.
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Александр Бойцов