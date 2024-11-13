В Севастополе подорвали машину с капитаном Черномоского флота: личность погибшего, связь с ВСУ

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Утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте. Установлено, что погибшим оказался военнослужащий. Подробности – в материале «Радио 1».
Взрыв авто в Севастополе 13 ноября: что известно
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе погиб военнослужащий. Глава региона не исключает возможность диверсии и привел некоторые подробности произошедшего.
«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Предварительно, СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведено дистанционно.
Личность погибшего при взрыве авто в СевастополеПогибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Соответствующую информацию позже подтвердил губернатор.
За военным велась слежка
По информации портала Mash, за погибшим военным наблюдали в течение примерно семи дней. 47-летний офицер является выпускником Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова и с декабря прошлого года находится в украинских списках. Версия заказного убийства также рассматривается.
Связь подрыва авто в Севастополе с ВСУ
Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью NEWS.ru высказал мнение, что за взрывом может стоять украинская спецслужба.
«Они взрывают и убивают наших граждан, которые работают в полном объеме на победу нашей страны. Это не остановится. Как только Украина будет иметь еще больше проблем или потерь на линии фронта, тем больше будет диверсий по всей нашей стране», — сказал Гончаров.
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Анастасия Хохлова