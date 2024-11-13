Ветеран «Альфы» сделал тревожный прогноз после теракта в Севастополе

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За подрывом автомобиля военного в Севастополе могут стоять украинские спецслужбы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По мнению эксперта, за произошедшим вряд ли могут стоять какие-то недовольные россияне.
Гончаров заключил, что завербованные агенты совершают теракты, диверсии и убийства.
Напомним, утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте.
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«У нас идет война между нами и натовцами. И когда задают вопрос, кто это сделал, то отвечать, что это какие-то наши недовольные, будет смешно для всех», — отметил ветеран «Альфы».
Гончаров заключил, что завербованные агенты совершают теракты, диверсии и убийства.
Напомним, утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте.
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Екатерина Коршунова