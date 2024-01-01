Село Красное Белгородской области подверглось повторному обстрелу ВСУ

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ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий», — поделился Гладков.
Кроме этого, ВСУ также обстреляли село село Богун Городок Борисовского района.Один из снарядов упал на территорию частного жилого домовладения и повредил пристройку. Также в соседнем доме взрывной волной выбило окна. Подомовой обход территории продолжается. Стоит отметить, что никто из мирного населения не пострадал.
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