Семь подростков пострадали в ЛНР при взрыве неустановленного устройства

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В Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР) семеро подростков пострадали от детонации неустановленного взрывного устройства, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Teлеграм-канале.
Происшествие случилось недалеко от завода «Стекольный». Леонид Пасечник подчеркнул, что подростков с минно-взрывными травмами госпитализировали.
Она уточнила, что еще двое пострадавших с осколочными ранениями мягких тканей в настоящий момент пребывают в травматологии — их жизни ничего не угрожает. Глава Минздрава ЛНР добавила, что в оказани помощи помогают все ведущие специалисты республики.
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«На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое — в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок — в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один — в хирургии», — обратила внимание министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она уточнила, что еще двое пострадавших с осколочными ранениями мягких тканей в настоящий момент пребывают в травматологии — их жизни ничего не угрожает. Глава Минздрава ЛНР добавила, что в оказани помощи помогают все ведущие специалисты республики.
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Ольга Енгалычева