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Семь подростков пострадали в ЛНР при взрыве неустановленного устройства

Фото: iStock/ globalmoments

Фото: iStock/ globalmoments

В Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР) семеро подростков пострадали от детонации неустановленного взрывного устройства, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Teлеграм-канале.
Происшествие случилось недалеко от завода «Стекольный». Леонид Пасечник подчеркнул, что подростков с минно-взрывными травмами госпитализировали.

«На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое — в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок — в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один — в хирургии», — обратила внимание министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.



Она уточнила, что еще двое пострадавших с осколочными ранениями мягких тканей в настоящий момент пребывают в травматологии — их жизни ничего не угрожает. Глава Минздрава ЛНР добавила, что в оказани помощи помогают все ведущие специалисты республики.

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Сальдо: армия Украины обстреляла станцию скорой помощи в Алешках

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#лнр
#взрыв
На Украине сотрудники военкомата задержали Санта-Клауса
31 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/Nastco

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали Санта-Клауса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».
Отмечается, что местные паблики публикуют видео и фотографии, на которых происходит задержание мужчины, наряженного в костюм Санта-Клауса в Харькове.

Ранее в начале декабря жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против принудительной мобилизации, организованной сотрудниками местных военкоматов. Отмечалось, что сотрудники ТЦК дежурят на дорогах, останавливают автомобили и пробивают колёса с помощью «ежей».

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Сальдо: армия Украины обстреляла станцию скорой помощи в Алешках
31 декабря 2024, 15:21

Фото: iStock/ Vladislav Stepanov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения армии Украины (ВСУ) обстреляла станцию скорой помощи в городе Алешки.
«ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках», — обратил внимание Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что были выбиты окна и двери, также сгорел реанимобиль.

Владимир Сальдо уточнил, что пострадавших при атаке не было.

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил в Телеграм-канале, что армия Украины (ВСУ) снова ударила по Алешкинской больнице вечером 30 декабря.

Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.

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Залужный рассказал о гадалке, предсказавшей ему военный конфликт 25 лет назад
31 декабря 2024, 14:46

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал о встрече с гадалкой 25 лет назад. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что тогда Залужный был курсантом и ехал домой в Новоград-Волынский. К нему подошла гадалка, которая заявила, что видит страшный военный конфликт на Украине, а встретившегося ей мужчину самым главным в нём.

Ранее экс-главком армии Украины заявил, что в 2024 году можно считать Третью мировую войну уже начавшейся, и связана она якобы с привлечением Россией северокорейских военных для участия в СВО и поддержкой, которую оказывают Москве Иран и Китай.

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Алексеенко: армия Украины повторно ударила по Алешкинской больнице в Херсонской области
31 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/ Irina Piskova

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил в Телеграм-канале, что армия Украины (ВСУ) снова ударила по Алёшкинской больнице вечером 30 декабря.
«Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице Алёшек и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке», — отметил Андрей Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области подчеркнул, что украинская армия предпринимала попытки атаковать машину скорой помощи — на ней в понедельник эвакуировали раненого главврача больницы Владимира Харлана, но ВС РФ предотвратили нападение.

Вечером эту машину скорой помощи, вернувшуюся в Алёшки, армия Украины уничтожила во время новой атаки по больнице. Ночью ВСУ ударили по второй школе Новой Каховки. В пустом здании начался сильный пожар.


«И это главное. Машины скорой помощи заменим, школы восстановим», — уточнил председатель правительства Херсонской области.

Андрей Алексеенко добавил, что медицинские работники Алёшек продолжат оказывать помощь людям, несмотря ни на что.

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Российские «Искандеры» разнесли колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области
Российские «Искандеры» уничтожили колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области
31 декабря 2024, 14:32

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли прицельный удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, двигавшейся в сторону огневых позиций в Херсонской области. Для атаки использовался опреативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».
Об этом сообщил телеграм-канал Lostarmour, сопроводив пост соответствующей видеозаписью. Съёмку удалось провести благодаря средствам объективного контроля. Для поражения техники американского производства использовались несколько ракет с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью. Мощным ударом вражеская колонна была буквально снесена с лица земли.

Американские РСЗО M142 HIMARS являются высокомобильными артиллерийскими системами, способными наносить удары на дальность до 80 километров при использовании стандартных реактивных снарядов. Если же установки оснащены оперативно-тактическими ракетами ATACMS, дальность стрельбы возрастает до 300 километров.






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Группировка «Север» отразила контратаку штурмовиков армии Украины
31 декабря 2024, 14:23

Фото: iStock/ Olena_Z

Армия Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряла больше 445 бойцов, ликвидирован бронетранспортер и 13 бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля», — обратило внимание Министерство обороны России.

Подчёркивалось, всего за время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 45 980 бойцов, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику.

В Министерстве обороны России добавили, что сейчас продолжается операция по уничтожению формирований армии Украины.

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Минобороны: в Черном море ликвидировали восемь безэкипажных катеров ВСУ
31 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Черном море ликвидировали восемь безэкипажных катеров, которые принадлежали украинской армии (ВСУ), сообщило Министерство обороны России в своем Teлеграм-канале.
«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — обратило внимание Министерство обороны России.

В министерстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые французские авиационные бомбы Hammer. Ещё ликвидировали семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединённых Штатов Америки и 103 беспилотника (БПЛА).

Ранее сообщалось, что российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд Вооружённых сил Украины.

Отмечалось, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА.

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Правительство лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны
31 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны. Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ представил на портале правовых актов.
По изменённому порядку, единовременных выплат за подписание контракта на службу в зоне СВО лишаются россияне, которые на момент подписания документа отбывают тюремный срок.

Отмечается, что нововведения вступят в силу 1 января 2025 года.

Напомним, что 24 ноября в Госдуме приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, отправившихся на службу в зону СВО. Речь идёт о прекращении судебного производства в отношении мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны.

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Меркурис предрек, что ВСУ будут выбиты из Великой Новосёлки в первых числах января
Меркурис: ВСУ будут выбиты из Великой Новоселки в начале января
31 декабря 2024, 13:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ будут выбиты из посёлка Великая Новоселка в ДНР в первых числах января. Такой прогноз дал британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик предрёк, что населённый пункт будет освобождён в течение нескольких часов, дней или максимум недели. Это точно произойдёт в начале первого месяца 2025 года.

Меркурис подчеркнул, что подразделения украинских войск в настоящее время находятся в сложной ситуации на важном Времевском направлении, поскольку командование ВСУ проигнорировало их призыв к отступлению.

Ранее в этот день газета Financial Times писала, что в 2025 году Зеленский пойдёт на подписание мирного договора с отказом от территорий.

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#всу
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#сво
#вс рф
#удар
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