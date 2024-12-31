Алексеенко: армия Украины повторно ударила по Алешкинской больнице в Херсонской области

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24».