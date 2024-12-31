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Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил в Телеграм-канале, что армия Украины (ВСУ) снова ударила по Алёшкинской больнице вечером 30 декабря.
«Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице Алёшек и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке», — отметил Андрей Алексеенко.
Председатель правительства Херсонской области подчеркнул, что украинская армия предпринимала попытки атаковать машину скорой помощи — на ней в понедельник эвакуировали раненого главврача больницы Владимира Харлана, но ВС РФ предотвратили нападение.
Вечером эту машину скорой помощи, вернувшуюся в Алёшки, армия Украины уничтожила во время новой атаки по больнице. Ночью ВСУ ударили по второй школе Новой Каховки. В пустом здании начался сильный пожар.
«И это главное. Машины скорой помощи заменим, школы восстановим», — уточнил председатель правительства Херсонской области.
Андрей Алексеенко добавил, что медицинские работники Алёшек продолжат оказывать помощь людям, несмотря ни на что.
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Ольга Енгалычева