WAFA: военные Израиля избили и арестовали шестерых детей на Западном берегу

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Военные Израиля в ходе рейда избили и арестовали шестерых детей на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
В издании указывают, что дети являлись членами лагеря Акбат Джабр, который находится к югу от Иерихона. Также военные провели рейд в городе Анабта, расположенном к востоку от Тулькарма. Там солдаты перекрыли дорогу и открыли стрельбу. В сообщении указывается о столкновениях с местными жителями.
К тому же израильские солдаты провели штурм города Аль-Хадер. Отмечается, что в ходе атаки военные использовали шумовые гранаты против мирных жителей. В итоге военные смогли занять два района города.
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