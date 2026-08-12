Семьи бойцов СВО могут получить поддержку от центра спецподготовки «Витязь»
Видео: контрактмо.рф
В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе рассказали о комплексе мер поддержки для семей военнослужащих. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщили в учреждении, для детей бойцов предусмотрены приоритетное зачисление в детские сады, бесплатное горячее питание, посещение спортивных секций, а также льготные путевки в оздоровительные лагеря. Взрослым родственникам, в свою очередь, окажут бесплатную юридическую и психологическую помощь, помогут с поиском работы и решением текущих бытовых вопросов.
«Витязь» — это профильный учебный центр Подмосковья, где проходят подготовку сотрудники силовых ведомств и частных охранных структур: телохранители, инкассаторы, мобильные группы, спецназовцы и операторы беспилотных авиационных систем. Здесь также организовали курсы переподготовки и повышения квалификации с акцентом на огневую, тактическую, медицинскую и физическую составляющие.
С 2023 года на базе центра функционирует единый пункт отбора кандидатов на контрактную службу в Московской области. Желающие заключить контракт могут пройти в «Витязе» полный цикл процедур — от медицинского освидетельствования и оформления документов до этапа начальной военной подготовки.
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