Филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Дзержинском обслужит 500 ветеранов СВО
В городе Дзержинском начал работу филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
С деятельностью фонда познакомились глава муниципалитета Владимир Волков, руководитель Госфонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и депутат Госдумы Роман Терюшков.
Помещение находится в доме №9 на ул. Ленина. Его отремонтировали, закупили новую технику и мебель. Ожидается, что филиал будет обслуживать более 500 ветеранов и членов их семей, проживающих в городе.
«Филиал полностью доступен для маломобильных посетителей. Там установлены пандус, кнопка вызова, таблички со шрифтом Брайля, поручни. Сотрудники филиала помогут ветеранам спецоперации и членам их семей оформить меры поддержки, окажут содействие в трудоустройстве, получении образования и адаптации к мирной жизни, решат медицинские, юридические и бытовые вопросы», – рассказал Волков.
Первый филиал госфонда работает в Люберцах с декабря 2023 года. Он расположен по адресу: Октябрьский проспект, д. 120, к. 3.
Ответить на все вопросы по деятельности фонда готовы сотрудники Управления по работе с ветеранами СВО. Они доступны по телефону: 8 (498) 732-81-39.