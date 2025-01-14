Сенатор Рогозин: Ядерный удар по Украине грозит гибелью цивилизации

Дмитрий Рогозин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
К идее о необходимости нанесения «демонстративного» ядерного удара по Украине следует относится с крайней осторожностью. Нужно понимать, что применение ядерного оружия какой-либо из сторон может грозить гибелью всей цивилизации.
Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявил член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, любое использование ядерного оружия означает неминуемую эскалацию, которая приведёт к гибели земной цивилизации. И тогда уже поздно будет выяснять и вспоминать, кто прав, а кто виноват, подчеркнул сенатор.
По мнению Рогозина, у России есть масса других возможностей, которые позволят эффективно воздействовать на врага, не прибегая к ядерному оружию. Например, можно использовать стратегические вооружения в неядерном исполнении. Подобные испытания в России уже проводились, отметил сенатор.
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Александр Бойцов