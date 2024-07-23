«При чем тут смартфон?»: Рогозин ответил на критику Картаполова

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин ответил главе комитета Государственной Думы по обороне Андрею Картаполову, который напомнил ему о ранении, полученном в зоне специальной военной операции.
Картаполов упомянул об инциденте в связи с законопроектом о запрете применения устройств военнослужащими в зоне СВО. Он связал ранение Рогозина с использованием телефона.
Рогозин получил тяжелое ранение в ноябре 2022 года: осколок снаряда попал между позвонками. Сначала его направили в местное медучреждение, затем — в Ростов-на-Дону, после чего транспортировали в Москву. Там удалось извлечь осколок.
Ранее Рогозин сообщил о признаках подготовки украинских войск к наступлению в активности их дронов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся? Или он что-то знает, чего следствие не знает? Прям даже интересно», — ответил сенатор.
Рогозин получил тяжелое ранение в ноябре 2022 года: осколок снаряда попал между позвонками. Сначала его направили в местное медучреждение, затем — в Ростов-на-Дону, после чего транспортировали в Москву. Там удалось извлечь осколок.
Ранее Рогозин сообщил о признаках подготовки украинских войск к наступлению в активности их дронов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак