Рогозина насторожила активность ВСУ в районе Васильевки Запорожской области

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
Боевики ВСУ активно используют ударные дроны на васильевском участке запорожского направления. Об этом заявил командир специального подразделения «Царские Волки», сенатор от региона Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
По его словам, здесь днем и ночью летают беспилотники Вооруженных сил Украины. Боевики применяют ударные дроны типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища.
На видеозаписи, которую он опубликовал, запечатлён сброшенный с украинского дрона на парашюте зажигательный боеприпас. Рогозин пояснил, что так солдаты ВСУ пытаются вызвать пожары в лесах и полях, чтобы провести «разминирование» участка фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На видеозаписи, которую он опубликовал, запечатлён сброшенный с украинского дрона на парашюте зажигательный боеприпас. Рогозин пояснил, что так солдаты ВСУ пытаются вызвать пожары в лесах и полях, чтобы провести «разминирование» участка фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова