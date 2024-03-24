Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы Херсона в честь нацистов

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Киевские власти планируют переименовать улицы в подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Отмечается, что под переименование попали улицы Достоевского, Грибоедова, Нестерова, Державина и другие. Так, проспекту Кутузова планируют дать имя украинского националиста Симона Петлюры. А улицу Генерала Выдригана хотят переименовать в честь участника Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* Богдана Бандеры, брата Степана Бандеры.
Кастюкевич, комментируя действия украинских властей, подчеркнул, что эти переименования не задержатся надолго. Херсон был и будет русским городом, улицы которого не станут носить имена предателей и убийц, отметил сенатор.
Он добавил, что после освобождения города прежние названия улиц будут возвращены.
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Кастюкевич, комментируя действия украинских властей, подчеркнул, что эти переименования не задержатся надолго. Херсон был и будет русским городом, улицы которого не станут носить имена предателей и убийц, отметил сенатор.
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Анастасия Чинкова