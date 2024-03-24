Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Киеве и Львове прозвучал ряд мощных взрывов

В Киеве и Львове прозвучал ряд мощных взрывов

«Страна»: в Киеве и Львова прогремел ряд мощных взрывов
24 марта 2024, 06:35
Фото: iStock/GordonImages

Фото: iStock/GordonImages

Ряд мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».
По данным того же издания, взрывы также были слышны во Львове на западе Украины.

Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что в центральных районах украинской столицы прозвучало не менее трех сильных звуков. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) города находится в рабочем состоянии.


Ранее была объявлена тревога на всей территории Украины.

До этого были зафиксированы взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и Херсоне, подконтрольном ВСУ.

Читайте также:

На всей Украине объявлена воздушная тревога

В Кривом Роге третий раз за ночь прогремели взрывы

В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»
#украина
#киев
#львов
#всу
#херсонская область
#кривой рог
#взрывы
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
Меркурис: Россия нанесла самые мощные удары за все время конфликта
24 марта 2024, 06:43

Фото: iStock/bpawesome

Масштабная атака России на военные и энергетические объекты Украины утром 22 марта была самой крупной и технически сложной из всех спецопераций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году», – отметил эксперт.

По его мнению, российская атака включала в себя хитроумную комбинацию беспилотников и ракет. Меркурис пояснил, что массовое использование высокоманевренных беспилотников сбило с толку украинских зенитчиков, и техника ВСУ подверглась тотальной атаке российских средств РЭБ.

Меркурис отметил, что общее ослабление сети ПВО Украины также внесло значительный вклад в успех атаки. Как отметил аналитик, за последние недели российские войска уничтожили несколько ЗРК Patriot и С-300 на линии фронта.

«Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу», – заключил Меркурис.

Ранее в Киеве и Львове раздалась серия мощных взрывов. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне.

Также на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

В Киеве и Львове прозвучал ряд мощных взрывов

На всей Украине объявлена воздушная тревога

В Кривом Роге третий раз за ночь прогремели взрывы
#днепровская гэс
#удар
#ракетный удар
#россия
#сво
#всу
#украина
#воздушная тревога
#киев
#херсонская область
#кривой рог
#львов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На всей Украине объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
24 марта 2024, 05:56

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне.

До этого, утром 22 марта, в городе Запорожье был зафиксирован удар по самой мощной гидроэлектростанции Украины – Днепровская ГЭС. В результате этого электростанция была полностью остановлена.

Читайте также:

В Кривом Роге третий раз за ночь прогремели взрывы

Российская армия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
#воздушная тревога
#взрыв
#украина
#херсонская область
#запорожская область
#днепровская гэс
#кривой рог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кривом Роге третий раз за ночь прогремели взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области третий раз за ночь прогремели взрывы
24 марта 2024, 05:35

Фото: iSotck/maki_shmaki

В Кривом Роге Днепропетровской области Украина раздались взрывы в третий раз ночь, передает портал «Слово и Дело».
Городские власти пока не сделали заявления.

Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщал украинский информационный портал Strana.ua.

До этого украинские власти сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Читайте также:

Два человека погибли в ходе обстрела ВСУ АГЗС в Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
#херсонская область
#всу
#кривой рог
#украина
#киев
#ракетный удар
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская армия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ
Минобороны РФ: Российские военные ликвидировали две пусковые установки С-300 ВСУ
24 марта 2024, 05:07

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что также были атакованы радиолокационная станция П-18, радиолокатор подсвета и наблюдения, а также пункт временного размещения иностранных наемников.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ запустили за сутки 135 снарядов в сторону региона.

Читайте также:

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет
#минобороны рф
#всу
#ракетный удар
#наемники
#вс рф
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки ударили по региону 135 снарядами
24 марта 2024, 00:55

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 135 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщает в своем Telegram-канале представительство региона Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в регионе.
Уточняется, что было зафиксировано 44 артиллерийских обстрела, 26 из них – на горловском направлении. По данным агентства, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее, в ночь на воскресенье , 24 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 украинских ракет над Белгородом и Белгородской областью. Два человека, девушка и молодой человек, получили ранения и были госпитализированы.

Также массированные обстрелы были зафиксированы в Севастополе, в результате их осколочное ранение получил ребенок.

Читайте также:

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет

В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки
#севастополь
#белгородская область
#днр
#ракетный украина
#всу
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
На Украине сообщили о множественных взрывах в Херсоне
24 марта 2024, 00:21

Фото: iStock/VeroRo39

В ночь на 24 марта в Херсоне, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное» («Суспильне») в Telegram.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее губернатор Севастополя Развиваем сообщил о массированном обстреле города, в результате которого один ребенок получил осколочные ранения.

Читайте также:

Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет

В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки

В Севастополе объявили о воздушной тревоге
#херсонская область
#всу
#украина
#киев
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина атаками на АЭС пытается устроить второй Чернобыль, пишет «Царьград»
23 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украинские войска продолжают наносить удары по российским АЭС, пытаясь устроить в Европе второй Чернобыль.
Так, 19 марта ВСУ атаковали пятью дронами и минимум одной зенитной ракетой АЭС в Курской области. Негативных последствий удалось избежать благодаря работе систем ПВО.

Как сообщает издание «Царьград», Украина способна прибегнуть к «ядерному шантажу», поскольку ещё в январе 2022 года президент страны Владимир Зеленский заявлял о своём желании иметь ядерное оружие и использовать его против России. После этого была серия атак на различные объекты и попытки западных стран поставить Киеву это оружие.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что на Украину уже начали поставлять снаряды с обеднённым ураном.

Помимо Запорожской АЭС, на которую было произведено большое число атак, под угрозой находятся Ростовская, Нововоронежская и Смоленская АЭС.

Чтобы не дать Украине устроить «Чернобыль 2.0» российские военные в зоне СВО точечно выжечь «центр принятия решений».

Читайте также:

МО: ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами

Военэксперт Бартош усомнился в передаче Украине Западом лазерного оружия

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»
#украина
#ядерное оружие
#опасность
#аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Красное в ДНР
23 марта 2024, 14:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили населённый пункт Красное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что солдаты ВС РФ отразили четыре контратаки противника на донецком направлении. По информации источника, ВСУ потеряли до двухсот военных.

Сообщается, что российские военнослужащие также уничтожили несколько боевых бронированных машин, восемь автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Благодаря блестящей атаке тактическое положение российской армии по переднему краю улучшилось.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МО: ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами

Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США

Эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу под Харьковом из-за российских ударов
#мо
#град
#украина
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами
23 марта 2024, 08:17

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО перехватила 12 беспилотников над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, 5 беспилотников было сбито над Брянской областью, 5 над Белгородской, 1 над Воронежской и ещё один над Саратовской.

Всего система противовоздушной обороны перехватила 12 беспилотников над российскими регионами в ночь на 23 марта.

Читайте также:

В небе над Подмосковьем нейтрализован пятый с начала суток беспилотник

Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
#беспилотник
#пво
#белгородская область
#брянская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф