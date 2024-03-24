В Киеве и Львове прозвучал ряд мощных взрывов

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Ряд мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».
По данным того же издания, взрывы также были слышны во Львове на западе Украины.
Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что в центральных районах украинской столицы прозвучало не менее трех сильных звуков. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) города находится в рабочем состоянии.
Ранее была объявлена тревога на всей территории Украины.
До этого были зафиксированы взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и Херсоне, подконтрольном ВСУ.
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Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что в центральных районах украинской столицы прозвучало не менее трех сильных звуков. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) города находится в рабочем состоянии.
До этого были зафиксированы взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и Херсоне, подконтрольном ВСУ.
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Александр Климов