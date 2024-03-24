«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России

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Масштабная атака России на военные и энергетические объекты Украины утром 22 марта была самой крупной и технически сложной из всех спецопераций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году», – отметил эксперт.
По его мнению, российская атака включала в себя хитроумную комбинацию беспилотников и ракет. Меркурис пояснил, что массовое использование высокоманевренных беспилотников сбило с толку украинских зенитчиков, и техника ВСУ подверглась тотальной атаке российских средств РЭБ.
«Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу», – заключил Меркурис.
Ранее в Киеве и Львове раздалась серия мощных взрывов. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне.
Также на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Александр Климов