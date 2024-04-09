Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией

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Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс написал в социальной сети X, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с РФ.
Сенатор напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые были сказаны в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Блинкен пообещал, что Украина все равно станет членом блока, а летний саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен «возведению моста» для вступления Киева.
Вэнс крайне недоволен таким заявлением, по его мнению, прием Украины в альянс является абсолютной безответственностью, поскольку в этом случае Штаты также станут участником войны. Сенатор поинтересовался у своих читателей в соцсети, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против РФ. Вэнс отметил, что если большинство граждан ответит отрицательно, то идею вступления Украины в НАТО стоит отбросить.
Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.
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Вэнс крайне недоволен таким заявлением, по его мнению, прием Украины в альянс является абсолютной безответственностью, поскольку в этом случае Штаты также станут участником войны. Сенатор поинтересовался у своих читателей в соцсети, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против РФ. Вэнс отметил, что если большинство граждан ответит отрицательно, то идею вступления Украины в НАТО стоит отбросить.
Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.
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Екатерина Коршунова