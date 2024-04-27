Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который столкнулся с угрозой депортации и тюремного заключения на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России.
В своем telegram-канале он отметил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство.
Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и боях на угледарском направлении, где получил ранение.
Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».
Однако, по словам Хинштейна, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что он подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.
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Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и боях на угледарском направлении, где получил ранение.
Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».
Однако, по словам Хинштейна, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что он подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.
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Артем Кузьмин