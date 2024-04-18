«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане

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Вооружённый наёмник ВСУ из США с тремя огромными ножами был задержан в Ватикане, пишет La Repubblica.
Как сообщает издание, 54-летний Мойзес Техада, воевавший на Украине, — один из самых опасных и разыскиваемых преступников штата Нью-Йорк. Он был задержан на площади Святого Петра в Ватикане в момент, когда папа римский Франциск проводил всеобщую аудиенцию.
По данным La Repubblica, мужчина был вооружен «как мясник» — при нем было три больших ножа. В базе Управления специальных расследований Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка он классифицируется как особо опасный и жестокий преступник.
Стражи порядка заметили странное поведение Техада и решили его обыскать. Один из трёх 20-сантиметровых ножей был с двойным лезвием. Зачем ему понадобилось холодное оружие, выяснит полиция.
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По данным La Repubblica, мужчина был вооружен «как мясник» — при нем было три больших ножа. В базе Управления специальных расследований Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка он классифицируется как особо опасный и жестокий преступник.
Стражи порядка заметили странное поведение Техада и решили его обыскать. Один из трёх 20-сантиметровых ножей был с двойным лезвием. Зачем ему понадобилось холодное оружие, выяснит полиция.
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Алёна Самарева