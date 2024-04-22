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На Украине погиб американский наёмник Ян Бердетт, воевавший в составе Вооружённых сил Украины. Он входил в подразделение The Chosen company, входившее в состав 59-1 отдельной моторизованной бригады ВСУ.
Подразделение The Chosen company было основано в июне 2023 года отставным американским военным Райаном О'Лири, напоминает телеграм-канал АТО Донецк. В нём служили наёмники из западных стран, в основном англоязычных. Прошлой осенью это подразделение «солдат удачи» было замечено в Авдеевке. Бердетт сделал там фотографию на фоне самолёта-памятника МиГ-19. Где именно нашёл свой конец американский наёмник не уточняется.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции был ликвидирован другой наёмник из США Седрик Чарльз Хэмм. Он воевал в «Интернациональном легионе» в составе Вооружённых сил Украины.
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Александр Бойцов