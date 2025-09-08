Серпухович пронёс во время соревнований на вейкборде флаг России

08 сентября 2025, 11:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Вячеслав Графкин из Серпухова пронёс флаг России, совершив круг почёта на вейкборде в ходе Всероссийских соревнований по воднолыжному спорту. О этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Состязания в дисциплине «вейкборд за катером» прошли в Москве и собрали 30 лучших спортсменов страны. Зрители могли наблюдать сложные и зрелищные трюки. Во время торжественного открытия соревнований серпухович, ветеран спецоперации Графкин, пронёс триколор, совершив круг почёта на вейкборде. Это стало символом мужества, патриотизма и несгибаемой воли российских спортсменов. Графкин сейчас продолжает активно тренироваться», – говорится в сообщении.