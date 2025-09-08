На фестивале «На стыке трёх губерний» в Серпухове устроили ярмарку и хоровод

08 сентября 2025, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

VIII фольклорный фестиваль «На стыке трёх губерний» состоялся в парке им. Олега Степанова в Серпухове в субботу, 6 сентября. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Фестиваль объединил Подмосковье, Калужскую и Тульскую области. В парке развернули выставку народных костюмов и ярмарку с традиционными русскими угощениями.



