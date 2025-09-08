На фестивале «На стыке трёх губерний» в Серпухове устроили ярмарку и хоровод
VIII фольклорный фестиваль «На стыке трёх губерний» состоялся в парке им. Олега Степанова в Серпухове в субботу, 6 сентября. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фестиваль объединил Подмосковье, Калужскую и Тульскую области. В парке развернули выставку народных костюмов и ярмарку с традиционными русскими угощениями.
В программу праздника также вошёл концерт, участниками которого стали фольклорный коллектив «УРА», оркестр «Гусляры России», ансамбль традиционной песни «Грушница», шоу-группа «Талан» и другие коллективы.«На фестивале была открыта мастерская народного творчества, где посетители могли познакомиться с различными ремёслами. Кроме того, для всех желающих проводились мастер-классы по игре на народных инструментах», — говорится в сообщении.
А кульминацией фестиваля стал общий хоровод, который символизировал дружбу между регионами.