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Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец» отметил 12-летие

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец» отмечает 12-летие. За это время центр вырастил настоящих патриотов и подготовил ребят к службе в армии, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первоначально в центре занимались всего 10 человек, сейчас – уже более 60. Проведено более 200 полевых выходов и практических занятий, совершено 400 парашютных прыжков. Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Для многих «Маргеловец» стал шагом к выбору профессии. 20 выпускников прошли службу в ВДВ и войсках спецназа, ещё 20 учатся и работают в филиале ВА РВСН.
«Особая благодарность – основателю «Маргеловца» Константину Оболонкову. Несмотря на сложности со здоровьем, он продолжает поддерживать свою команду. Спасибо его сыну Александру, который продолжает дело отца, и всем курсантам, которые являются гордостью Серпухова. Мы всегда будем помнить тех, кто сейчас служит, и тех, кого уже нет с нами», – сказала замглавы муниципалитета Татьяна Орлова.
Минутой молчания серпуховичи почтили память погибших, среди которых – педагог центра, Герой СВО Владимир Алексеев.

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«Девочка лет семи с окровавленным младенцем»: Волонтёр Бодров рассказал о спасении жителей Суджи
Курский волонтёр Бодров рассказал о зверствах ВСУ и спасении жителей Суджи
14 апреля 2025, 19:00

Фото: istockphoto/N-sky

Житель Курской области Эдгар Бодров вернулся домой из отпуска в августе 2024 года, когда узнал о вторжении ВСУ в регион. С тех пор он со своими друзьями-единомышленниками спас из оккупированных противником Суджи и Суджанского района десятки и даже сотни мирных жителей.
В разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru он рассказал, что начал помогать Донбассу с 2022 года. В составе волонтёрской группы они с друзьями собирали и отвозили жителям Донецкой и Луганской народных республик гуманитарную помощь, делая примерно один-два рейса в месяц. Но совсем другое дело осознать, что враг пришёл фактически к тебе домой, говорит Эдгар.

«Мы с ребятами-единомышленниками создали группу в мессенджере, координировали действия. В первый раз выехали четырьмя машинами — забирать людей, вывозить на более безопасные территории. ВСУ «утюжили» приграничье и из артиллерии, и с дронов. Перепуганные старики, дети, женщины бежали к нашим машинам», — рассказывает волонтёр.

Он вспомнил, как из разрушенного дома выбежала растрёпанная женщина, крича, что там остались дети. А следом появилась девочка лет семи, с трудом держа на руках окровавленного младенца. Ребёнок не шевелился и уже почти не дышал.

«Посадил их машину, неслись, как сумасшедшие, чтобы успеть добраться до медиков. Ребёнка в итоге спасли. Доехали, успели!» — до сих пор волнуясь вспоминает Эдгар.

Он говорит, что подобных историй множество, и он не устанет их рассказывать, чтобы весь мир узнал о том, как ВСУ стреляли и убивали мирных жителей, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей.

В украинских пабликах объявили награду 10 тысяч долларов за голову каждого из волонтёров, которые будут приезжать помогать людям в Суджанский район. В волонтёрские группы в мессенджерах стали добавляться украинцы, выдавая себя за беженцев, пострадавших.

«Они писали, просили помочь, говорили, что у них дети в подвале. Пять волонтеров из нашей команды таким образом погибли — уезжали и не возвращались, их там встречали враги. Я многих близких друзей похоронил за это время», — рассказал Бодров.

Волонтёр считает, что Зеленского ждёт незавидная судьба. Его уберут и свалят на него всю вину за происшедшее, скажут, что поддался на провокации Евросоюза. Возможно, даже повесят, как в своё время Муссолини. Но на данный момент это ничего не изменит, ничто не вернет людей, которые погибли в этом аду, заключил Эдгар Бодров.

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В Подмосковье стартовала программа финподдержки предпринимателей-участников СВО
14 апреля 2025, 18:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Московский областной фонд микрофинансирования дал старт новой программе для участников СВО из Подмосковья. Предприниматели могут получить льготный заём до 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В рамках новой программы «Поддержка участников СВО» фонд предоставляет льготные займы индивидуальным предпринимателям-участникам спецоперации, а также юрлицам, где доля участия участников СВО в уставном, складочном или акционерном капитале превышает 50%. Бизнесу даётся возможность получить льготный заём до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев под 2% годовых на любые цели, связанные с развитием предпринимательства», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Узнать об условиях программы «Поддержка участников СВО» и подать заявку можно на сайте. Всего для подмосковных предпринимателей доступно 14 программ.

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Военэксперт Дандыкин объяснил, почему ВСУ бросают все силы на удержание Горналя
Военэксперт Дандыкин: ВСУ пытаются удержать Горналь из-за его расположения
14 апреля 2025, 18:03

Фото: istockphoto/IherPhoto

ВСУ бросают всё новые и новые силы на удержание поселка Горналь в Курской области, поскольку он имеет важное тактическое значение. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с изданием NEWS.ru он отметил, что Горналь располагается на высотах, которые могут дать украинским военным отличный обзор прилегающей Сумской области.

«Там высоты, с которых на многие-многие километры все видно. А с учетом того, что наши зашли в Сумскую область для создания санитарной зоны, ВСУ поэтому и дерутся, бросают силы под огнем нашей артиллерии, — уточнил эксперт.

По его словам, присутствие ВСУ в Курской области является их последним шансом оправдаться перед западными спонсорами. Тем не менее украинские военные несут потери уже на походе к российским населенным пунктам.

«Недолго музыка им будет играть. Это дело ближайшего времени. Им нужно смотреть по сторонам, потому как они баловались не только в Сумской области, но и в Черниговской. Я думаю, что для них впереди будут неприятные сюрпризы», — заключил Дандыкин.

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#военные
#всу
#курская область
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Военный эксперт Дандыкин рассказал, куда на Украине «пропадают» истребители F-16
Военный эксперт Дандыкин: F-16 на Украине сбит российским комплексом С-400
14 апреля 2025, 17:42

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Истребитель F-16 на Украине мог быть сбит российским зенитным ракетным комплексом C-400. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул: то, что произошло с поставленным в ВСУ американским самолетом, в очередной раз подтверждает мощь российских систем противовоздушной обороны. По мнению специалиста, то самое загадочное обстоятельство, при котором был уничтожен F-16 — это российский комплекс ПВО С-400.

«Дело не в том, что украинские экипажи плохо обучены или летчики плохо летают, а в том, что есть достойный соперник», — уточнил Дандыкин.

Эксперт отмечает, что успех проведенной операции — в высоком профессионализме российских военнослужащих и применении сложных тактических приемов. Украинским военным было дано указание беречь американские истребители, однако пилот ВСУ переоценил свои возможности и не смог сохранить боевую машину и свою жизнь.

«Там, может быть, была многоходовка. Где-то ложные цели поставили, наши подняли самолеты на приличное расстояние. Они обычно используют планированные бомбы, которые грохнули F-16. Ракета полетела, и она нашла его. Обычно она взрывается, и поражающие элементы делают из цели решето», — заключил Дандыкин.

Следует отметить, что украинская сторона перестала делать громкие заявления о том, что с помощью американских истребителей F-16 будет одержана победа над Россией.

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Четыре украинских беспилотника были сбиты на Курской областью и Крымом
Минобороны: 4 украинских БПЛА были уничтожены над Крымом и Курской областью
14 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/NiseriN

Дежурными средствами ПВО убыли уничтожены четыре украинских беспилотника самолётного типа: три БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты сегодня, в период с 15.20 до 16.05 по московскому времени.

Ранее власти Курской области предупредили жителей о том, что следует отказаться от посещения кладбищ в Пасху, так как ВСУ ведут целенаправленное минирование мест захоронения.

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