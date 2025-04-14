Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец» отметил 12-летие

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец» отмечает 12-летие. За это время центр вырастил настоящих патриотов и подготовил ребят к службе в армии, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первоначально в центре занимались всего 10 человек, сейчас – уже более 60. Проведено более 200 полевых выходов и практических занятий, совершено 400 парашютных прыжков. Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Для многих «Маргеловец» стал шагом к выбору профессии. 20 выпускников прошли службу в ВДВ и войсках спецназа, ещё 20 учатся и работают в филиале ВА РВСН.
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Для многих «Маргеловец» стал шагом к выбору профессии. 20 выпускников прошли службу в ВДВ и войсках спецназа, ещё 20 учатся и работают в филиале ВА РВСН.
«Особая благодарность – основателю «Маргеловца» Константину Оболонкову. Несмотря на сложности со здоровьем, он продолжает поддерживать свою команду. Спасибо его сыну Александру, который продолжает дело отца, и всем курсантам, которые являются гордостью Серпухова. Мы всегда будем помнить тех, кто сейчас служит, и тех, кого уже нет с нами», – сказала замглавы муниципалитета Татьяна Орлова.Минутой молчания серпуховичи почтили память погибших, среди которых – педагог центра, Герой СВО Владимир Алексеев.
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Лора Луганская