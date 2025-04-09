Капремонт детсада «Улыбка» в Серпухове завершат до 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад «Улыбка» при школе №3, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, капитально ремонтируют, завершить работы планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Двухэтажное здание детского сада было построено в 1986 году, его общая площадь составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте ведутся кровельные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в детском саду обновят фасад, крышу и входную группу, заменят инженерные сети, сантехнику и радиаторы, а также двери, окна, полы и потолки. В перечень работ входит также внутренняя отделка помещений, установка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.
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Лев Каштанов