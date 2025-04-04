Врип главы Серпухова принял участие в богослужении во Владычном женском монастыре

«В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от пяти до 18 лет. Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-18 лет. Итоги конкурса подведут 6 мая, а вручение наград победителям состоится 9 мая — в День Победы», — говорится в сообщении.