Врип главы Серпухова принял участие в богослужении во Владычном женском монастыре

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в богослужении во Владычном женском монастыре, которое провёл архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Владыка Аксий совершил литургию Преждеосвященных Даров. Богослужебные песнопения исполнил хор Владычнего монастыря под управлением игуменьи Алексии (Петровой)», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
После литургии архиепископ Аксий совершил постриг в рясофор послушницы Ирины (Крайневой) с наречением имени в честь преподобной Рахили Спасо-Бородинской. Рясофор является подготовительным этапом к принятию монашества. Постригаемый не произносит обеты, но по своей свободной воле обещает жить непорочной иноческой жизнью.
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