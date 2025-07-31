Сестра пропавшего на СВО брата вымогала деньги у его жены из-за неприязни к ней
Россиянка из Усолья-Сибирского в Иркутской области притворилась своим без вести пропавшим в зоне боевых действий братом, чтобы вымогать деньги у его жены.
Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. В материале говорится, что супруге военного пришло сообщение от него же, в котором было сказано, что военнослужащий якобы находится в госпитале, поэтому ему нужны деньги для возвращения домой.
Сначала жительница Приангарья перевела на неизвестные реквизиты полсотни тысяч рублей, а затем еще 70. Когда боец перестал отвечать, его жена обратилась к полицейским, заподозрив неладное. Оперативники узнали, что сестра пропавшего бойца открыла счет, оформив его на номер одного из детей, а в мессенджере связалась с родственницей от имени своего брата.
Свой поступок сестра военного объяснила неприязнью к его жене.
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