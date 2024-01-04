Школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января

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В Белгородской области из-за опасности ракетных атак продлили школьные каникулы. Такое решение принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Оперштаб решил продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в нескольких муниципалитетах области – Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах, а также в двух населённых пунктах Корочанского района Мелихово и Дальняя Игуменка», – написал Гладков в своём телеграм-канале.По его словам, в техникумах и вузах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, рекомендуется провести сессию в дистанционном формате. Аналогичные требования оперштаб выдвинул к учреждениям дополнительного образования. В детсадах организуют дежурные группы.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько ракетных атак на Белгород в новогодние праздники. Погибли около 30 человек, пострадали более 100.
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Лора Луганская