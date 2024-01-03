Девочка получила ранение при обстреле ВСУ в Белгородской области

Фото: iStock/Sasiistock
Девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщал, что в результате очередного обстрела Белгорода украинскими военными, погиб мужчина, ещё пятеро человек получили ранения. Гибель жителями произошла из-за разрыва снаряда рядом с его автомобилем.
Читайте также:
Губернатор Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ
Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ
Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое
Анастасия Чинкова