«Лягушатники»: Медведев матом ответил на заявление Франции об атаке на Белгород

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев матом ответил на заявление французского МИД о законности обстрела ВСУ Белгорода. Соответствующий пост политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в России никогда не любили французов. Такое отношение сложилось из-за военных конфликтов, которые разгорались между странами в прошлом.
Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.
В завершении политик назвал представителей французского МИД мразями и уродами.
Ранее МИД Франции заявило, что отказывается от осуждения обстрела украинскими военными Белгорода. Свою позицию они объяснили тем, что произошедшее полностью соответствует «законному праву на оборону». Но вместе с тем представители ведомства не стали отвечать на вопрос о применении во время атаки города запрещённых кассетных боеприпасов.
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Медведев грубо обозвал французов «лягушатниками» и людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее МИД Франции заявило, что отказывается от осуждения обстрела украинскими военными Белгорода. Свою позицию они объяснили тем, что произошедшее полностью соответствует «законному праву на оборону». Но вместе с тем представители ведомства не стали отвечать на вопрос о применении во время атаки города запрещённых кассетных боеприпасов.
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Анастасия Чинкова