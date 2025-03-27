Школьница из Реутова предложила Путину сделать военных наставниками юнармейцев

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Ученица реутовской школы №10, юнармеец Дарья Демянчук приняла участие в заседании наблюдательного совета «Движения Первых», которое состоялось в Москве. Девушка пообщалась с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Даша рассказала президенту о своей деятельности, о том, в каких мероприятиях она участвует вместе с друзьями, как поддерживает участников СВО. Также она поделилась мечтой о том, чтобы военнослужащие или военные части стали наставниками юнармейских отрядов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Дарья Демянчук – не только активный юнармеец, но и председатель первичного отделения «Движения Первых» в Реутове. За свои достижения она награждена медалями «Юнармейская доблесть» II и III степени.
Как отметили в администрации, эта встреча продемонстрировала значимость молодежных инициатив на самом высоком уровне.
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«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идёт от сердца. Ведь дети, молодые люди ничего не делают по шаблону. Это идёт от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца. И это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо», – ответил Дарье глава государства.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Дарья Демянчук – не только активный юнармеец, но и председатель первичного отделения «Движения Первых» в Реутове. За свои достижения она награждена медалями «Юнармейская доблесть» II и III степени.
Как отметили в администрации, эта встреча продемонстрировала значимость молодежных инициатив на самом высоком уровне.
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Лора Луганская