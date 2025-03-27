Школьница из Реутова предложила Путину сделать военных наставниками юнармейцев

В пятницу, 28 марта, в Россию вернутся 25 жителей Курской области, которых боевики ВСУ вывезли на территорию на Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Интерфакс».