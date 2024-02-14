Шойгу поручил вносить изменения в ракеты «Искандер» и «Кинжал» по опыту СВО

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал», в ПЗРК и в комплексы по борьбе с беспилотниками по опыту их применения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. До этого глава Минобороны РФ заявил, что оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ.
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Екатерина Коршунова