Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ

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Оснащение Вооружённых сил Российской Федерации на новых физических принципах с искусственным интеллектом будет продолжаться в этом году. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российских войск.
Оружием на новых физических принципах считает оружие, в основе создания которого положены физические процессы и явления, которые не использовались раньше в холодном, огнестрельном, оружии или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Ранее сержант ВСУ рассказал, что запасы снарядов украинской армии исчерпаны и военнослужащим приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак