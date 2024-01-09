Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС РФ

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Поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск, пишут РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонным ведомством несколько первоочередных и системных задач, одной из которых стало поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерного вооружения, обеспечивающей стратегический баланс в мире.
До этого министр обороны заявил, что оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак