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Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС РФ

Шойгу назвал поддержание боеготовности ядерной триады ключевой задачей ВС РФ
09 января 2024, 13:02
Фото: istock / Gerasimov174

Фото: istock / Gerasimov174

Поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск, пишут РИА Новости.


Президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонным ведомством несколько первоочередных и системных задач, одной из которых стало поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерного вооружения, обеспечивающей стратегический баланс в мире.

До этого министр обороны заявил, что оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме рассказали о шансе спасти украинцев от апокалипсиса
Шеремет: народ Украины получил шанс спасти страну от апокалипсиса
09 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Народ Украины получил уникальный шанс спасти страну от апокалиптического сценария, уготовленного ей США. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, остановить развитие апокалипсического сценария на Украине, могут только граждане этой многострадальной страны.

«Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада», - цитирует РИА Новости словам Шеремета.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина является военной резервацией Америки, которая состоит из на всё готовых рабов. Украинских граждан, по словам политика, сделали примитивное одноразовое оружие для обслуживания чужих интересов.

Ранее Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Он охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.


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Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине
Politico: Венгрия снимет вето на помощь ВСУ при условии ее пересмотра раз в год
09 января 2024, 11:50

Фото: iStock/alexis84

Венгрия снимет вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что данные действия позволили бы премьер-министру Виктору Орбану ежегодно блокировать финансирование Европейского союза для Киева – или получить некоторые уступки от ЕС за отказ от его вето. При этом ранее Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Евросоюз.

Напомним, на саммите в Брюсселе в середине декабря прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.

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В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине
Премьер Эстонии Каллас: за 4 года военная помощь Киеву достигнет 0,25 % ВВП
09 января 2024, 11:06

Фото: iStock/diegograndi

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что размер военной помощи Украине от Эстонии в ближайшие четыре года достигнет 0,25% ВВП. Об этом сообщает ERR.
По словам Каллас, общий объем военной помощи Украине от Эстонии, который оказывается с 2022 года, составил 500 миллионов евро. Отмечается, что Эстония намерена каждый год выделять Киеву по четырнадцать миллионов евро на реставрационные работы и решения данного характера.

Премьер-министр призвала государства Европы и Северной Америки последовать ​за Эстонией и 0,25 процента валового внутреннего продукта, таким образом, данные действия, по мнению ​Каллас, приблизят Киев к победе.

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#эстония
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Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ
Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен
09 января 2024, 10:41

Фото: iStock/Atstock Productions

Глава минобороны Рустем Умеров написал в социальных сетях, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен.
Отмечается, что точный срок, за который были зафиксированы нарушения, составил четыре месяца. При этом неоднократно становилось известно о задержании или обвинении украинских правительственных лиц в растрате крупных денежных сумм.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Однако Зеленский также выступал за приравнивание коррупции к государственной измене на время военного положения и заявлял о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. ​Стоит заметить, что данные действия должного эффекта на решение проблемы не оказали.

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Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца
Пушилин: Запад продолжит помогать Украине ради своих интересов
09 января 2024, 09:46

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что западные страны и дальше будут оказывать Украине поддержку и затягивать конфликт до конца. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости.

«Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно», — отметил Пушилин Пушилин.
Как считает глава региона, Запад не интересует дальнейшая судьба Украины и ее граждан. Он отметил, что Запад преследует свои интересы. Пушилин утверждает, что сложившая в ДНР ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Западу это выгодно.

Ранее Пушилин заявил что нужно отодвинуть противника на должное расстояние, чтобы остановить удары по Донбассу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведев предупредил Берлин о возможности «Майдана» на фоне протеста фермеров
Медведев предрек «майдан» в Германии на фоне протестов фермеров
09 января 2024, 07:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пошутил в социальной сети X (ранее Twitter) на тему «майдана» в Германии на фоне протестов местных фермеров.

«Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут», — написал Медведев.
Политик обратил внимание, что Германия остается главным спонсором Украины. Он отметил, что в случае продолжения просветов в Германии может произойти «майдан».

«В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит», — ​считает зампред СБ.
8 января стало известно, что сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров по причине отмены налогов.

Ранее в Германии назвали дату начала нового наступления Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
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#субсидии
#страны
#германия
#twitter
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«Нацистский карлик»: Призыв Зеленского усилить санкции вызвал гнев в Сети
09 января 2024, 06:52

В соцсети Х многие пользователи обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о необходимости усилить антироссийские санкции.
«Нацистский карлик», — написал комментатор с ником jimbo0085_jim.

«Напряженный месяц для попрошайничества», — отметил Awesome_Rob_83.

«Нарастают звуки отчаяния по мере того, как на Западе начинают осознавать, что вы все сильно недооценили Россию», — поделился мнением RobertGCart.

«Никаких санкций. Россия побеждает», — подчеркнул FranciscoH31346.

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#зеленский
#украина
#соцсети
#санкции
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В Германии заявили о начале переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
Депутат ФРГ Моосдорф: В 2024 году ожидаются переговоры РФ и Запада по Украине
09 января 2024, 05:44

Фото: iStock/Valerii Gomeniuk

Депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что в 2024 году могут начаться переговоры России и западных стран по вопросу урегулированию украинского конфликта, особенно если новым президентом США станет Дональд Трамп. Об этом пишут «Известия».
«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в США. Его победа может стать положительным моментом. У Джо Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело», — цитирует издание слова собеседника.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Ряд экспертов допускает победу Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии.

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Глава минфина Йеллен: США ещё не приняли решения о конфискации активов России
09 января 2024, 03:01

Фото: iStock/Jon Rehg

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пока не принял решение о конфискации суверенных активов Российской Федерации для передачи Украине, однако в рамках G7 США участвуют в проработке возможных опций. Об этом пишет Bloomberg.
«Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски», — цитирует агентство слова Йеллен.

Она отметила, что никакого решения на сегодняшний день «принято не было». Глава американского минфина подчеркнула, что хочет видеть оценку потенциальных рисков для международной роли национальной валюты США и понимать, какие меры необходимо принять для их снижения.

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#зеленский
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#украина
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