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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об объемах западных поставок Киеву за время проведения специальной военной операции.
«Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 000 БПЛА, свыше 1300 артиллерийских систем», - прокомментировал ситуацию Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
В то же время, в СМИ всё чаще появляются статьи о постепенном иссякании помощи Соединенных Штатов и Евросоюза Украине. Западные эксперты сходятся во мнение, что страны больше не готовы спонсировать конфликт, который не приводит к успеху.
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