Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке Рудакова

Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу, который оставил погибший в Марьинке российский военный Роман Рудаков, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 21-летний Роман Рудаков нёс службу на специальной военной операции и принимал участие в освобождении Марьинки. По предварительной информации, штурмовая группа Рудакова попала в засаду. Они держали оборону до последнего, отказавшись сдаваться.
В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.
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В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства.
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Евгения Парфентьева