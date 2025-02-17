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Шольц не допустил возможности переговоров по украинскому конфликту без участия Европы

Шольц: переговоров по украинскому конфликту без участия Европы не будет
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом пишет Welt.
«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать», — сказал Канцлер.

К тому же Шольц заявил, что Европа не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия. Свое высказывание глава ФРГ сделал на фоне новостей о том, что США не рассматривают Европу как участника переговоров по украинскому вопросу. Шоль отметил, что у европейцев есть право голоса.

Ранее сообщалось об экстренном заседании министров иностранных дел ЕС, которое состоялось 16 февраля. Оно прошло на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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В Краснодарском крае из-за атаки дронов ВСУ на НПЗ пострадала девочка
17 февраля 2025, 01:59

Фото: iStock/sommersby

Беспилотники ВСУ совершили атаку на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которого пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атакуют Краснодарский край. Обломки БПЛА упали в станице Северской», — пишут в telegram-канале.

Как рассказывают местные жители, взрывы слышны и в Кавказском районе. Обломки одного из дронов упали на частные дома. Известно о пострадавшей девочке четырех лет, которая была доставлена в больницу.

Из-за налета дронов возник пожар возле Ильского НПЗ. ​Жители поселка сообщают о семи взрывах в небе над населенным пунктом.

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Трамп заверил о желании Путина остановить украинский конфликт
17 февраля 2025, 01:18

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

По словам президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин желает остановить украинский конфликт. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — отметил Трамп.

Ранее американский президент заявлял о потенциально «очень скорой» встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. К тому же Трамп заявил, что в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта будет вовлечен Владимир Зеленский.

При этом появилась предварительная информация о дате и месте встречи делегаций из РФ и США по украинскому вопросу. Переговоры могут пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.

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Трамп пообещал участие Зеленского в переговорном процессе по украинскому конфликту
Трамп: Зеленский будет вовлечен в переговоры по украинскому конфликту
17 февраля 2025, 00:57

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

По словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс по украинскому конфликту. Об этом он рассказал журналистам.
«Он будет вовлечен, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Американский президент отметил, что российская сторона настроена на переговоры. По его словам, в противном случае это была бы большая проблема.

Ранее Трамп заявлял о том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может произойти «очень скоро» в Саудовской Аравии. К тому же было названо место и время встречи делегаций РФ и США по украинскому конфликту. Предварительно, это должно пройти в Эр-Рияде во вторник 18 февраля.

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#трамп
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Трамп заявил о потенциально очень скорой встрече с Владимиром Путиным
Трамп: встреча с Путиным может произойти очень скоро
17 февраля 2025, 00:47

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным может пройти «очень скоро» в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер сказал журналистам, передают РИА Новости.
«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил Трамп.

Ранее «Радио 1» сообщало, что было названо место и время встречи делегаций из США и России для переговоров по украинскому конфликту. Это произойдет 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Предполагается, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марк Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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#сша
#страны
#зеленский
#рф
#трамп
#владимир путин
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Названа дата и место переговоров между Россией и США по украинскому конфликту
Переговоры между РФ и США по украинскому конфликту пройдут в Эр-Рияде 18 февраля
17 февраля 2025, 00:29

Фото: iStock/Waldemarus

Переговоры между Россией и США по украинскому конфликту должны пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Об этом пишет «Коммерсант».
«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник», — говорится в сообщении.

США должны представлять госсекретарь Марк Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ранее в СМИ появлялась информация о подготовке к визиту в Саудовскую Аравию главы МИД РФ Сергея Лаврова. Данную встречу уже анонсировал Трамп, по словам которого, на переговорах будет представлена и украинская сторона.

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