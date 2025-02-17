Шольц не допустил возможности переговоров по украинскому конфликту без участия Европы

Фото: iStock/alzay
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом пишет Welt.
«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать», — сказал Канцлер.
К тому же Шольц заявил, что Европа не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия. Свое высказывание глава ФРГ сделал на фоне новостей о том, что США не рассматривают Европу как участника переговоров по украинскому вопросу. Шоль отметил, что у европейцев есть право голоса.
Ранее сообщалось об экстренном заседании министров иностранных дел ЕС, которое состоялось 16 февраля. Оно прошло на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Читайте также:
Трамп заверил о желании Путина остановить украинский конфликт
Названа дата и место переговоров между Россией и США по украинскому конфликту
Трамп заявил о потенциально очень скорой встречи с Владимиром Путиным
Иван Мусатов