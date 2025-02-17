Трамп заверил о желании Путина остановить украинский конфликт

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)
По словам президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин желает остановить украинский конфликт. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — отметил Трамп.
Ранее американский президент заявлял о потенциально «очень скорой» встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. К тому же Трамп заявил, что в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта будет вовлечен Владимир Зеленский.
При этом появилась предварительная информация о дате и месте встречи делегаций из РФ и США по украинскому вопросу. Переговоры могут пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.
Читайте также:
McDonald's может вернуться в Россию уже в этом году
Зеленский прилетел в ОАЭ с официальным визитом. Сегодня с президентом Эмиратов встречался вице-премьер РФ Денис Мантуров
Украину покидают школьники перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним
Иван Мусатов