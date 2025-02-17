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Трамп заверил о желании Путина остановить украинский конфликт

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

По словам президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин желает остановить украинский конфликт. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — отметил Трамп.

Ранее американский президент заявлял о потенциально «очень скорой» встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. К тому же Трамп заявил, что в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта будет вовлечен Владимир Зеленский.

При этом появилась предварительная информация о дате и месте встречи делегаций из РФ и США по украинскому вопросу. Переговоры могут пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.

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Трамп: Зеленский будет вовлечен в переговоры по украинскому конфликту
17 февраля 2025, 00:57

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

По словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс по украинскому конфликту. Об этом он рассказал журналистам.
«Он будет вовлечен, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Американский президент отметил, что российская сторона настроена на переговоры. По его словам, в противном случае это была бы большая проблема.

Ранее Трамп заявлял о том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может произойти «очень скоро» в Саудовской Аравии. К тому же было названо место и время встречи делегаций РФ и США по украинскому конфликту. Предварительно, это должно пройти в Эр-Рияде во вторник 18 февраля.

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Трамп заявил о потенциально очень скорой встрече с Владимиром Путиным
Трамп: встреча с Путиным может произойти очень скоро
17 февраля 2025, 00:47

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным может пройти «очень скоро» в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер сказал журналистам, передают РИА Новости.
«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — заявил Трамп.

Ранее «Радио 1» сообщало, что было названо место и время встречи делегаций из США и России для переговоров по украинскому конфликту. Это произойдет 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Предполагается, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марк Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Названа дата и место переговоров между Россией и США по украинскому конфликту
Переговоры между РФ и США по украинскому конфликту пройдут в Эр-Рияде 18 февраля
17 февраля 2025, 00:29

Фото: iStock/Waldemarus

Переговоры между Россией и США по украинскому конфликту должны пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Об этом пишет «Коммерсант».
«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник», — говорится в сообщении.

США должны представлять госсекретарь Марк Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ранее в СМИ появлялась информация о подготовке к визиту в Саудовскую Аравию главы МИД РФ Сергея Лаврова. Данную встречу уже анонсировал Трамп, по словам которого, на переговорах будет представлена и украинская сторона.

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Зеленский прилетел в ОАЭ с официальным визитом. Сегодня с президентом Эмиратов встречался вице-премьер РФ Денис Мантуров
Украинские СМИ: Зеленский прибыл с визитом в Арабские Эмираты
16 февраля 2025, 23:35

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский прилете в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Об этом пишут украинские СМИ.
«Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава киевского режима посетил ОАЭ для обсуждения вопроса о пленных украинских солдатах, в котором Эмираты выступают посредниками. К тому же будет поднят вопрос об экономическом партнерстве двух и стран. Зеленского сопровождает его супруга Елена.

Сегодня ОАЭ также посетил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров для встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. ​Украину покидают школьники перед своим 18-летиемПоследний передал сова приветствия ​российскому президенту Владимиру Путину и пожелал РФ процветания.

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Украину покидают школьники перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним
Украинские школьники массово уезжают из страны перед своим 18-летием
16 февраля 2025, 23:18

Фото: iStock/LightFieldStudios

Школьники начали массового покидать Украину перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним. Об этом пишут украинские СМИ.
Как сообщают в публикации, в украинских школах практически не осталось мальчиков. Несовершеннолетние массово эмигрируют на фоне действующего в стране закона о запрете на выезд из Украины по достижению 18 лет.

Как правило, молодые люди покидают страну в 16-17 лет. Так один из учащихся школы в Киеве оказался единственным мальчиком классе. Все остальные уехали из страны. Подобная информация появлялась в СМИ и раньше. Указывалось, что родители остаются в Украине, но своих детей они отправляют за рубеж. Предварительно, таким образом подростков хотят уберечь от будущей мобилизации.

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